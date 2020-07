Erst am kommenden Montag will der Triebwerksbauer seine neuen Quartalszahlen vorstellen. Doch bereits am heutigen Freitag überrascht der DAX-Wert mit einer neuen Prognose. MTU Aero Engines strebt an, das Jahr mit einem positiven Free Cashflow abzuschließen. An der Börse sorgt das für einen Kurssprung der MTU-Aktie.Das Unternehmen geht zwar davon aus, dass die Einnahmen aus dem kommerziellen Serienproduktionsgeschäft und dem Ersatzteil-Geschäft organisch sinken werden. Jedoch dürfte der Umsatzrückgang ...

