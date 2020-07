Für ThyssenKrupp kam die Corona-Pandemie zur Unzeit. Der Konzern steckte bereits vorher in einer tiefen Krise und kämpfte wegen der schwachen Bilanz sowie zahlreicher Probleme in praktisch allen Sparten ums Überleben. Dass ThyssenKrupp überhaupt wieder finanziellen Spielraum hat, ist dem Verkauf der lukrativen Aufzüge zu verdanken. Nun meldet der Konzern Vollzug.Am Freitag teilte ThyssenKrupp mit, dass der Verkauf der Elevator-Tochter für 17,2 Milliarden Euro an ein Investorenkonsortium abgeschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...