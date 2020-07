Bechtle AG: Bechtle AG beabsichtigt Umwandlung der Rechtsform in eine Europäische AktiengesellschaftDGAP-Ad-hoc: Bechtle AG / Schlagwort(e): Sonstiges Bechtle AG: Bechtle AG beabsichtigt Umwandlung der Rechtsform in eine Europäische Aktiengesellschaft31.07.2020 / 14:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Bechtle AG: Bechtle AG beabsichtigt Umwandlung der Rechtsform in eine Europäische AktiengesellschaftNeckarsulm, 31.07.2020 - Der Aufsichtsrat der Bechtle AG hat heute dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt, den Formwechsel der Gesellschaft in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) vorzubereiten. Der Rechtsformwechsel bedarf der Zustimmung der Aktionäre. Ein entsprechender Beschlussvorschlag soll den Aktionären in der nächsten Hauptversammlung am 15. Juni 2021 unterbreitet werden. Die Aktionäre der Bechtle AG werden mit der Umwandlung automatisch Aktionäre der Bechtle SE. Dabei bleiben die Rechte der Aktionäre grundsätzlich unverändert und es sind durch den Rechtsformwechsel keine weiteren Auswirkungen für die Kunden und Mitarbeiter der Bechtle AG zu erwarten. Die Gesellschaft plant keine Änderung der bisherigen zweigliedrigen Organstruktur, bestehend aus Vorstand und Aufsichtsrat. Sitz des Unternehmens soll weiterhin Neckarsulm sein.Kontakt:Bechtle AG Investor Relations Martin Link Telefon: +49 7132 981-4149 ir@bechtle.com31.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Bechtle AG Bechtle Platz 1 74172 Neckarsulm Deutschland Telefon: +49 7132 981-0 Fax: +49 7132 981-8000 E-Mail: ir@bechtle.com Internet: bechtle.com ISIN: DE0005158703 WKN: 515870 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1106073Ende der Mitteilung DGAP News-Service1106073 31.07.2020 CET/CEST