Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Wall Street steht heute ganz im Zeichen von Big Tech. Vier der ganz großen Schwergewichte legten gestern Abend nachbörslich Zahlen vor - mit durchschlagendem Erfolg. Kein Wunder, dass es vorbörslich für die großen Indizes erst einmal nach oben geht. Bei den Einzelthemen geht es heute um Nvidia, Amazon, Facebook, Apple und Eastman Kodak. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.