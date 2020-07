Aareal Bank setzt De-Risking fort: Italienische Kreditrisikenweiter deutlich reduziertDGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Immobilien Aareal Bank setzt De-Risking fort: Italienische Kreditrisikenweiter deutlich reduziert31.07.2020 / 15:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aareal Bank setzt De-Risking fort: Italienische Kreditrisiken weiter deutlich reduziertWiesbaden, 31. Juli 2020 - Die Aareal Bank hat ungeachtet der herausfordernden Marktverhältnisse durch die Covid-19-Pandemie ihr Programm zum beschleunigten De-Risking erfolgreich fortgesetzt und im Juli ihre italienischen notleidenden Kredite (NPL) weiter reduziert. Im Rahmen eines Forderungsverkaufes wurden rund 140 Mio. EUR an Investoren abgegeben. Das NPL-Volumen in Italien konnte durch die Transaktion auf unter 500 Mio. EUR gesenkt werden - eine Reduzierung um mehr als die Hälfte gegenüber Mitte letzten Jahres. Damit hat die Aareal Bank auch ihr Gesamtvolumen an notleidenden Krediten auf nunmehr weniger als 1 Mrd. EUR abgebaut und innerhalb eines Jahres ebenfalls fast halbiert. Die NPL-Quote sank auf unter 4 Prozent.Die aus der neuerlichen De-Risking-Transaktion resultierenden Aufwendungen von rund 10 Mio. EUR wurden noch in der Gewinn- und Verlustrechnung des zweiten Quartals berücksichtigt. Trotz dieser zusätzlichen einmaligen Ergebnisbelastung erwartet die Aareal Bank Gruppe für das zweite Quartal ein leicht positives Ergebnis. Seine Quartalszahlen wird das Unternehmen am 13. August vorlegen.Der Vorstandsvorsitzende Hermann J. Merkens erklärte: "Es ist uns in einer Phase großer Unsicherheit an den Immobilien- und Kapitalmärkten erneut gelungen, unsere Kreditrisiken in Italien mit absolut vertretbarem Aufwand signifikant zu reduzieren. Wir wollen auf diese Weise auch im weiteren Jahresverlauf Risikopositionen abbauen, wenn sich ökonomisch sinnvolle Möglichkeiten dafür ergeben. Das erfolgreiche De-Risking trägt dazu bei, dass wir auch weiterhin gut durch die aktuelle Krise kommen."Ansprechpartner:Sven Korndörffer Telefon: +49 611 348 2306 sven.korndoerffer@aareal-bank.comChristian Feldbrügge Telefon: +49 611 348 2280 christian.feldbruegge@aareal-bank.comAareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Consulting/Dienstleistungen Bank und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Consulting/Dienstleistungen Bank bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die Tochtergesellschaft Aareon, führendes Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft in Europa und deren Partner im digitalen Zeitalter, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie bietet wegweisende und sichere Beratungs-, Software und Service-Lösungen zur Optimierung der IT-gestützten Geschäftsprozesse sowie zum Ausbau von Geschäftsmodellen. Das digitale Angebotsportfolio Aareon Smart World vernetzt Unternehmen der Immobilienwirtschaft und angrenzender Branchen mit Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern sowie technischen Geräten in Wohnungen und Gebäuden. 