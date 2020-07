=== M O N T A G, 3. August 2020 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Juli *** 06:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 2Q, London *** 06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 2Q, Paris *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Erlangen 07:00 LU/Stabilus SA, ausführliches Ergebnis 3Q, Luxemburg 07:00 NL/Heineken NV, Ergebnis 1H, Amsterdam 07:25 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 2Q, Berlin 07:30 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1Q, Hamamatsu *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 2Q (09:30 Presse- Telefonkonferenz; 11:00 Analysten-Telefonkonferenz), München 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), ausführliches Ergebnis 1H, Oberkirch *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Juli *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung) 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Ergebnis 1H, Düsseldorf *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 2Q, Essen *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht Juli zu APP-Kaufprogramm und Bericht für Juni und Juli zu PEPP-Kaufprogramm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli *** 16:00 US/Bauausgaben Juni D I E N S T A G, 4. August 2020 *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 2Q, Essen *** 07:00 DE/Teamviewer AG, Ergebnis 1H (08:30 Telefonkonferenz), Göppingen *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 2Q sowie Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 31. Kalenderwoche, Frankfurt 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 1H, Heerlen *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 2Q, Leverkusen *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 3Q (11:00 Telefonkonferenz), Neubiberg *** 07:30 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 2Q, Herzogenaurach *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), Metzingen 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1H, Aßlar 08:00 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1H, Bielefeld *** 08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q, Tokio *** 08:00 GB/Diageo plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q, London 10:00 DE/Wacker Chemie AG, Online-HV *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juni *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:20 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 2Q, Turin *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juni 17:45 FR/Accor SA, Ergebnis 1H, Evry *** 22:05 NL/Qiagen NV, ausführliches Ergebnis 2Q, Venlo *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q, Burbank 22:05 US/Fox Corp, Ergebnis 4Q, New York 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1H (nach Börsenschluss), Rom M I T T W O C H, 5. August 2020 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Juli *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 2Q,München *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 2Q (09:00 Analystenkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Bonn *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1H (08:00 Telefonkonferenz), Bochum *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Jena 07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 2Q, Augsburg 07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 2Q, München 07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Ergebnis 2Q, Maintal *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 2Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 2Q, Hannover 07:30 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 2Q, Dortmund 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 2Q, Kirchheim/Teck *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Linz 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 2Q, Zaandam 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Ergebnis 1H, Garbsen *** 08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Hannover *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juni *** 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, Online-HV 10:00 DE/Westwing Group AG, Online-HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juni 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 5 Mrd EUR 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:30 EU/EZB, Ergebnis Zuteilung eines 14-monatigen PELTRO *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juli *** 14:30 US/Handelsbilanz Juni *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H, Mailand *** 18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 3Q, Düsseldorf 18:50 DE/Patrizia AG, ausführliches Ergebnis 1H, Augsburg *** 22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 2Q, Planegg D O N N E R S T A G, 6. August 2020 *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 3Q (08:30 Presse-Telefonkonferenz; 10:30 Analysten-Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 2Q (09:30 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/Brenntag AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Essen 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H, Oldenburg 07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1H, Bad Neustadt/Saale 07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 1H (09:00 Telefonkonferenz), Venlo *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1H, Paris 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 2Q, Paris 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 2Q, Mailand 07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 1H, Linz *** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 2Q (09:30 Presse-Telefonkonferenz; 13:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), München *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Herzogenaurach *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1H (09:00 Telefonkonferenz), Holzminden *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Ergebnis 1H, Stuttgart 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H, Bergisch Gladbach *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q, Bagsvaerd *** 07:40 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 2Q, Jena 07:45 DE/Baywa AG, Ergebnis 1H (10:30 Telefonkonferenz), München *** 08:00 DE/Auftragseingang Juni *** 08:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, ausführliches Ergebnis 1H (11:30 Telefonkonferenz), Hamburg *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q, Koblenz *** 08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 1H, Hamburg 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Frankfurt 08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H, Baar 09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q, Kyoto *** 10:00 DE/Metro AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 3Q, Düsseldorf 10:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Online-HV 11:00 DE/Grenke AG, Online-HV *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q, Bellevue *** 22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 2Q, San Francisco 22:45 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q, New York *** - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 2Q, Siena F R E I T A G, 7. August 2020 *** 07:00 DE/LEG Immobilien AG, Ergebnis 2Q, Düsseldorf 07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1H, Martinsried 07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 2Q, Dettingen 07:55 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ausführliches Ergebnis 2Q, Heidelberg *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juni *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Juni 08:00 DE/Dr. Hönle AG, Ergebnis 3Q, Gräfelfing *** 08:45 FR/Industrieproduktion Juni *** 09:00 CH/Währungsreserven Juli *** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1H *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Jenoptik AG, Online-HV *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juli

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 31, 2020 08:51 ET (12:51 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.