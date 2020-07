NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für GlaxoSmithKline nach Zahlen von 2060 auf 2020 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Entscheidend bleibe die weitere Entwicklung der Impfstoffe, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hier gebe es bis Jahresende noch gewisse Unsicherheiten bei dem Pharmakonzern. Die Potenziale würdige der Markt unterdessen aber nicht ausreichend./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2020 / 05:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009252882

GLAXOSMITHKLINE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de