Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR München (pta034/31.07.2020/15:19) - München, den 31.07.2020 - Die Capital Lounge GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der im Vienna MTF und an der Börse München in den Handel einbezogenen Signature AG (ISIN DE000A2DAMG0), hat heute einen Dienstleistungsvertrag mit SPAYT (Scan Payment Technology - www.spayt.de) geschlossen. Gemäß Vertragswerk unterstützt die Münchner Investment Boutique Capital Lounge GmbH das Unternehmen hinsichtlich der Vermittlung von Investoren für Wachstumskapital von insgesamt bis zu 2,5 Millionen Euro, wovon die Capital Lounge GmbH selbst ein Investment in Höhe von 250.000 Euro tätigen wird. Sollten sämtliche vertraglich festgelegten Meilensteine erreicht werden, erfolgt der Börsengang der zu gründenden Holdinggesellschaft SPAYT SE Anfang 2021 bei einer Bewertung von mindestens 7,5 Millionen Euro. Die Capital Lounge GmbH soll zu diesem Zeitpunkt basierend auf dem eigenen Investment und der erbrachten Dienstleistungen knapp 21 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft halten. Dies entspräche einem Wert von 1,575 Millionen Euro beziehungsweise 1,43 Euro pro Aktie umgerechnet auf die derzeit ausstehenden 1,1 Millionen Signature Aktien. Matthias Scharf, Geschäftsführer von SPAYT: "Um unser ambitioniertes Ziel - die # 1 Customer Engagement Plattform zu werden - erreichen zu können, braucht es starke Partner die für die Finanzierung sorgen. Wir sind überzeugt in der Capital Lounge genau diesen Partner gefunden zu haben. Daher kann ich mich weiterhin auf meine Aufgabe, ein Weltunternehmen mit starker Innovationskraft zu formen, dass Kunden weltweit das beste Einkaufserlebnis online und vor Ort bietet, konzentrieren. " Alexander Coenen, Vorstand der Signature AG: "Wir sind absolut begeistert von dem Potential der SPAYT-Technologie und glauben daran, dass die Gesellschaft mit unserer Hilfe im Bereich der Vermittlung von strategischen Investoren zu einer unverzichtbaren Alternative zu Amazon & Co. werden kann." Über SPAYT SPAYT (Scan Payment Technology) bietet eine auf Android und IOS-basierte Zahlungsplattform, die per QR Code, Webshop, Offlinemedien und zukünftig auch Barcodes Zahlungen von Dienstleistungen und Waren direkt vor Ort als auch über die Distanz abwickelt. Kurz: SPAYT bietet eine App um relevante Produkte und Dienstleistungen sofort kaufen und mit jedem Zahlungsmittel bezahlen zu können. Händler integrieren ihre existierende Infrastruktur per API oder ersetzen diese vollständig mit einem der ersten komplett mobile basierten POS Systemen, um Umsätze durch direkte Kundeneinbindung in den Verkaufsprozess zu maximieren. Mit dieser Vision wurde 2020 eine deutsche Gesellschaft gegründet die den Einzelhandel und die Art und Weise wie Produkte im 21 Jahrhundert erworben werden weltweit revolutionieren soll und dabei das Rückrat unserer Wirtschaft - die lokalen Händler und mittelständischen Betriebe - stärkt. Über die Signature AG Die Signature AG ist eine Management Holding die Beteiligungen an Unternehmen eingeht und verwaltet, die sämtliche Dienstleistungen im Bereich Going Public und Being Public anbieten. Hierbei ist es das Ziel der Unternehmensgruppe, auf europäischer Ebene Marktführer im Bereich der Börsengänge von Micro- und SmallCaps zu werden und zeitgleich auf möglichst viele Börsenplätze zugreifen zu können. In ausgewählte Emittenten soll darüber hinaus seit 2020 direkt investiert werden, um die Unternehmensgruppe mittelfristig in ein Investmenthaus zu wandeln. Darüber hinaus liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Beratung von Emittenten bei IPOs (Initial Public Offerings), IBOs (Initial Bond Offerings) oder anderweitiger Kapitalbeschaffung. Ergänzende Tätigkeiten sind Investor- und Public Relations sowie Pressearbeit. (Ende) Aussender: Signature AG Adresse: Agnes-Bernauer-Straße 88, 80687 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Alexander Coenen Tel.: +49 151 5 88888 26 E-Mail: info@signature-ag.de Website: www.signature-ag.de ISIN(s): DE000A2DAMG0 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien Weitere Handelsplätze: Freiverkehr in Berlin, München [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1596201540998 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 31, 2020 09:19 ET (13:19 GMT)





SIGNATURE AG-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de