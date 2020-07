Harald Fuchs scheidet zum 30. Juni 2021 aus dem PSI-Vorstand ausDGAP-News: PSI Software AG / Schlagwort(e): Personalie Harald Fuchs scheidet zum 30. Juni 2021 aus dem PSI-Vorstand aus31.07.2020 / 16:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Harald Fuchs scheidet zum 30. Juni 2021 aus dem PSI-Vorstand ausBerlin, 31. Juli 2020 - Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen zwischen dem Aufsichtsrat und Herrn Harald Fuchs zur zukünftigen Entwicklung des PSI-Konzerns, scheidet Herr Fuchs mit Wirkung zum 30. Juni 2021 nach acht erfolgreichen Jahren als Finanzvorstand beim PSI -Konzern aus. In seiner Vorstandszeit steigerte der PSI-Konzern den Umsatz (2013: 176 Millionen Euro, 2019: 225 Millionen Euro), das Konzernergebnis (2013: 0,4 Millionen Euro, 2019: 14,3 Millionen Euro) und die Mitarbeiterzahl (2013: 1.692, 2019: 1.984). Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Herrn Fuchs für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und für seine Verdienste um und den großen Einsatz für den PSI-Konzern und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit 2.000 Mitarbeiter. www.psi.deKontakt:PSI AG Karsten Pierschke Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin DeutschlandTel. +49 30 2801-2727 Fax +49 30 2801-1000 E-Mail: KPierschke@psi.de31.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: PSI Software AG Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 2801-0 Fax: +49 (0)30 2801-1000 E-Mail: ir@psi.de Internet: www.psi.de ISIN: DE000A0Z1JH9 WKN: A0Z1JH Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1107813Ende der Mitteilung DGAP News-Service1107813 31.07.2020