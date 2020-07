The following instrument on XETRA has its last trading day on 31.07.2020

Das folgende Instrument in XETRA hat seinen letzten Handelstag am 31.07.2020



ISIN Name

DE000A2N5XA8 HANetf ICAV

DE000A2N5XC4 HANetf ICAV

DE000A2N5XE0 HANetf ICAV

DE000A2PE7K4 HANetf ICAV

DE000A2PD3R9 HANetf ICAV

DE000A2PPQ08 HANetf ICAV

LU1215455947 UBS ETF SICAV

