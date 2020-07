ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Apple nach Zahlen von 400 auf 425 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Technologiegigant beweise Stärke mit all seinen Produkten, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erhöhte daraufhin seine Schätzungen und passte das Kursziel auch an eine gestiegene Bewertung anderer großer Branchenkonzerne an./tih/la



