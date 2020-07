Dynastar AG: Wechsel des MehrheitsaktionärsDGAP-Ad-hoc: Dynastar AG / Schlagwort(e): Sonstiges Dynastar AG: Wechsel des Mehrheitsaktionärs31.07.2020 / 17:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Dynastar AG: Wechsel des MehrheitsaktionärsZürich, 31. Juli 2020: Dem Verwaltungsrat der Dynastar AG (ISIN: CH0396131929) ist soeben folgendes mitgeteilt worden:Der bisherige Mehrheitsaktionär, hat alle von ihm gehaltenen 292.500 Stückaktien an der Dynastar AG (90,0 % aller Dynastar-Aktien) veräußert.Die Mirador FZE, ein Single Family-Office mit Sitz in Fujairah/Vereinigte Arabische Emirate hat ihrerseits die vorgenannten 292.500 Stückaktien an der Dynastar AG (90,0 % aller Dynastar-Aktien) erworben. Der dingliche Vollzug des Kaufvertrages ist am heutigen Tag erfolgt.Im Zusammenhang mit dem o.g. Wechsel des Mehrheitsaktionärs hat der Verwaltungsrat in Abstimmung mit dem neuen Mehrheitsaktionär seinen Rücktritt mit Ablauf der nächsten Generalversammlung angekündigt.Darüber hinaus hat der neue Mehrheitsaktionär eine neue strategische Ausrichtung der Gesellschaft angekündigt. Künftig soll die Dynastar AG - vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen - als Holdinggesellschaft für Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf Gold sowie anderen, ausgewählten und strategisch bedeutenden natürlichen Ressourcen wie z.B. Lithium, Kobalt und Nickel sowie Eisen dienen.Kontakt: Dynastar AG Gerechtigkeitsgasse 25 8001 Zürich Schweiz E-Mail: info@dynastar.ag31.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Dynastar AG Gerechtigkeitsgasse 25 8001 Zürich Schweiz Telefon: +41 43 508 05 58 E-Mail: info@dynastar.ag Internet: www.dynastar.ag ISIN: CH0396131929 WKN: A2JCKK Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf EQS News ID: 1107825Ende der Mitteilung DGAP News-Service1107825 31.07.2020 CET/CEST