(shareribs.com) Frankfurt / New York 31.07.2020 - Der TecDAX notiert am Freitag fester, gestützt von Nemetschek und Cancom. An der Wall Street geht es für Facebook und Apple deutlich nach oben. Die NASDAQ steigt leicht. Der DAX verbessert sich am Nachmittag um 0,4 Prozent auf 12.429 Punkte, gestützt von MTU Aero, Wirecard und Linde. Covestro, Continental und Volkswagen korrigieren. Der MDAX steigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...