LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Amazon von 3430 auf 3530 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen um 9 Prozent übertroffen, während das operative Ergebnis (OI) um ein vielfaches höher sei, schrieb Analyst Ross Sandler in einer am Freitag vorliegenden Studie. In all den Jahren, in denen er Amazon beobachte, habe er solch ein herausragendes Ergebnis im einem schwierigen konjunkturellen Umfeld nicht gesehen./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2020 / 04:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2020 / 04:56 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0231351067

AMAZON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de