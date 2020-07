Die Aktie von Daimler zählt am Freitag zu den großen Verlierern am Aktienmarkt. Der Titel verbilligt sich heute deutlich. Mit einem Minus von 4,43 Prozent gehört heute die Daimler-Aktie zu den großen Verlierern des Tages. Das Papier kostet aktuell 37,23 Euro. Aufgrund dieser Entwicklung steht die Aktie deutlich schlechter da als der Gesamtmarkt, gemessen am Eurostoxx 50 .

