FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nemetschek nach "starken" Zweitquartalszahlen von 57 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Armin Kremser hielt in einer am Freitag vorliegenden Studie an seinen Schätzungen für den Hersteller von Bausoftware fest, verringerte aber den gewichteten Kapitalkostensatz (WACC). Im dritten Quartal dürfte sich der Covid-19-bedingte Gegenwind insbesondere in den USA erst richtig auswirken./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2020 / 16:36 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2020 / 16:42 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006452907

