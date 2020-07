NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für L'Oreal von 202 auf 203 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Kosmetikkonzern sei gut positioniert, um die Viruskrise zu meistern, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sorge sich aber um die langfristigen Auswirkungen der Pandemie auf den Markt für Schönheitsprodukte - und um die vergleichsweise hohe Bewertung der Papiere. Das Kursziel passte er an die Halbjahreszahlen und jüngste Währungsschwankungen an./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2020 / 09:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2020 / 09:26 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120321

