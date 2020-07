Fünf Jahre nach der Gründung und nur zwei Monate nach einer frischen Finanzierung mit einem Gesamtvolumen von 27 Millionen Euro stellt das Berliner Startup Zeitgold sein Hauptprodukt ein und entlässt 75 Mitarbeiter. Zeitgold, mit insgesamt 50 Millionen Euro finanziert, ist am Ende. Die Mission, kleine und mittelständische Unternehmen vom Papierkram zu befreien, ist gescheitert. Im September wird die Software abgeschaltet. Die 75 zugehörigen Mitarbeiter an den Standorten Berlin und Tel Aviv werden entlassen. Übrig werden 30 Mitarbeiter bleiben. Die sollen an einem neuen Softwareprojekt namens Sorted arbeiten...

