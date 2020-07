BERLIN (Dow Jones)--Der Energiekonzern RWE will Teile des Windanlagenhersteller Nordex SE übernehmen. Beide Seiten unterzeichneten eine Put-Optionsvereinbarung über den möglichen Kauf der Wind- und Photovoltaik-Entwicklungspipeline, die für das vierte Quartal des Jahres geplant ist. Demnach geht es um einen Verkaufswert von 402,5 Millionen Euro in bar vor Abzug von üblichen Gebühren, Steuern und sonstigen Anpassungen.

Die RWE AG will demnach das europäische Onshore Wind- und Solar-Entwicklungsgeschäft von Nordex von insgesamt 2,7 Gigawatt (GW) in Frankreich, Spanien, Schweden und Polen erwerben. Der Fokus liegt in Frankreich mit einer Pipeline von 1,9 GW geplanter Projekte, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen befinden. Die Transaktion müsste zuvor aber von der Außenwirtschaftskontrolle in Frankreich genehmigt werden.

