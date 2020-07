Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) sammelte in den letzten Monaten kräftig Aufträge ein und schaffte sogar im Q2 ein akzeptables Akquisevolumen und jetzt könnte man die Kassen fülle. RWE ist interessiert an europäishcer Entwikclungspipeline mit insgesamt 2,7 GW. Nordex hat mit RWE exklusive Gespräche in Bezug auf eine Projektentwicklungspipeline, umfassend ca. 2,6 GW Windkapazität, davon ca. 1,8 GW in Frankreich, sowie eine 0,1 GW Photovoltaik-Pipeline, durchgeführt. Ergebnis: Nordex kann das Paket für 402,5 Mio. EUR im Q4 abgeben, wenn ... Übrigens: Nordex wird die Entwicklung von Windprojekten ...

