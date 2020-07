Von Peter Loftus und Matt Grossman

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co. will bis Ende September mit der ersten Humanstudie eines seiner experimentellen Coronavirus-Impfstoffe gegen Covoid-19 beginnen und bereitet sich auf die mögliche Produktion von Hunderten von Millionen Impfstoffdosen vorbereitet. Der Konzern hat den Impfstoff, im Rahmen der kürzlichen Übernahme von Themis Bio erworben.

Ein zweiter potenzieller Covid-19-Impfstoff, den Merck zusammen mit der gemeinnützigen Internationalen AIDS-Impfstoffinitiative IAVI entwickelt, wird Ende des Jahres mit den Tests beginnen.

Die Impfstoffkandidaten von Merck & Co, die darauf abzielen, die Erkrankung gesunder Menschen zu verhindern, sind noch nicht so weit fortgeschritten wie einige andere, die bereits an Menschen getestet werden, wie etwa jene von Moderna. Führungskräfte von Merck sehen in ihren Impfstoffkandidaten jedoch das Potenzial, weltweit auf breiter Basis eingesetzt zu werden.

"Es gibt Grund zu der Annahme, dass mehrere verschiedene Impfstoffe erforderlich sein werden, um diese außergewöhnliche globale Pandemie in den Griff zu bekommen", sagte Roger Perlmutter, Leiter der Forschungslabors von Merck, in einer Telefonkonferenz mit Analysten zu den Zweitquartalszahlen.

