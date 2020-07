Nachdem Apple am Donnerstag deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn meldete, schoss die Aktie am Freitag auf ein Rekordhoch. Ergebnis: Apple ist jetzt wieder wertvollste Firma der Welt. Wie Amazon, Facebook und Google-Mutter Alphabet kann sich auch Apple als Gewinner der Coronakrise fühlen. Am Donnerstag meldete der iPhone-Konzern einmal mehr Rekordquartalszahlen - bei Umsatz und Gewinn konnten die Prognosen der Analysten sogar teils deutlich übertroffen werden. Wenig verwunderlich also, dass die Papiere des Konzerns am Freitag auf ein neues Rekordhoch sprangen. Apple setzte ...

