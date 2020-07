NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Apple von 390 auf 445 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die diesjährige iPhone-Produktpalette übertreffe weiter die Erwartungen, schrieb Analyst Robert Muller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er berücksichtigte die besser als erwarteten Ergebnisse nun in seinen Schätzungen. Sein Kursziel liege aber auch an einem höheren Bewertungsmultiplikator und einem nach vorn verschobenen Bewertungszeitraum./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2020 / 23:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2020 / 23:43 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0378331005

