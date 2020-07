NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von BNP Paribas nach der Telefonkonferenz zu den aktuellen Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Wie von der Europäischen Zentralbank empfohlen werde die französische Großbank für 2020 keine Dividende zahlen, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Freitag vorliegenden Studie. Des Management wolle im kommenden Jahr zu seiner Ausschüttungsquote von 50 Prozent zurückkehren, falls es die Erlaubnis dafür erhalte./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2020 / 15:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Aufgrund der Empfehlung der EZB zahlt BNP keine Dividende nin 2020 und kommentierte, dass sie nächstes Jahr zu ihrer Ausschüttungsquote von 50% zurückkehren würden, wenn dies erlaubt wäre.



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131104

BNP PARIBAS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de