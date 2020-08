Einstellung am 31. Juli 2020 und Einführung am 3. August 2020HANetf ICAV,Dublin, IrlandDie Bestände der Miteigentümer am Sammelbestand der bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegten Zertifikate für die nachfolgend genannten ETFs werden mit Wirkung zum Montag, 3. August 2020, in die internationale Abwicklungsstruktur (International Central Securities Depositary, ICSD-Modell) überführt. Die Umstellung erfolgt nach dem Stand 31. Juli 2020(Geschäftsschluss) im Verhältnis 1:1. Deshalb wird die Notierung der bislang unter deutscher ISIN ("DE-ISIN") gehandelten ETFs mit Ablauf des 31. Juli 2020 eingestellt und in die Notierung in der irischen ISIN ("IE-ISIN") ab dem 3. August 2020 aufgenommen. Nach erfolgter Umstellung werden die Anteile in Wertpapierrechnung (AKV) verwahrt.Nr. / Wertpapierart / Bezeichnung / ISIN (alt) / Letzter Handelstag ISIN (alt) / ISIN (neu) / Erster Handelstag MIC XFRA+ XETR / ISIN (neu)1. / ETF / EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF -Accumulating / DE000A2N5XA8 / 31.07.2020 / IE00BFYN8Y92 / 03.08.20202. / ETF / HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF -Accumulating / DE000A2N5XC4 / 31.07.2020 / IE00BDDRF924 / 03.08.20203. / ETF / HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF -Accumulating / DE000A2N5XE0 / 31.07.2020 / IE00BDDRF700 / 03.08.20204. / ETF / HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF -Accumulating / DE000A2PE7K4 / 31.07.2020 / IE00BJQTJ848 / 03.08.20205. / ETF / KMEFIC FTSE Kuwait Equity UCITS ETF -Accumulating / DE000A2PD3R9 / 31.07.2020 / IE00BGPBVS44 / 03.08.20206. / ETF / The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF -Accumulating / DE000A2PPQ08 / 31.07.2020 / IE00BG5J1M21 /03.08.2020Kleinste handelbare Einheit: 1Handelswährung: EURAbrechnungswährung: EURNotierungsart: StücknotizInstrumenten Typ: EQUCCP: JaMIC: XFRAHandelsmodell: Fortlaufende Auktion mit SpezialistEinzelauktion: NeinSpezialist / CBF Nr.: Baader Bank Aktiengesellschaft / 7640MIC: XETRHandelsmodell: Fortlaufender HandelProduct Assignment Group: Nr. 1-5: FON1 / Nr. 6: FON0