Marketingflaute im Sommer muss nicht sein. Wenn in der ruhigen Urlaubszeit Aktivitäten und Umsätze zurückgehen, gibt es einige Aufgaben, um die Flaute produktiv zu nutzen. Fast jede Branche kennt die Zeiten, in denen im Marketing wenig los ist. Ob Sommerloch oder diese merkwürdige Zeit "zwischen den Jahren": Die Kundinnen und Kunden entspannen im Urlaub und alles andere rückt merklich in den Hintergrund. Marketingmaßnahmen laufen dann oft ins Leere. Eine ideale Gelegenheit also, die Zeit für andere Marketingaufgaben zu nutzen. Der Vorteil an saisonalen Flauten ist...

Den vollständigen Artikel lesen ...