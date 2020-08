In der Nacht von Freitag auf Samstag hat Morphosys die FDA-Zulassung für Monjuvi (Tafasitamab-cxix) erhalten. Bis Ende August wollte die US-Gesundheitsbehörde ursprünglich über eine Genehmigung des Krebsmittels entscheiden (PDUFA 30. August). Die Zulassung ist der wohl größte Meilenstein in der Unternehmenshistorie von Morphosys.Monjuvi darf in Zukunft in Kombination mit Lenalidomid (Revlimid) bei erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ...

