Eine Woche mit roten Vorzeichen - ungewohnt - ist die Kurseuphorie vorbei oder geht es nächsten Woche wieder hoch? Die amerikanischen Techs haben Donnerstag sehr gute Zahlen geleifert, aber der Rest der Wirtschaft leidet. Und Corona scheint sich zur zweiten Welle zu rüsten. Unsicherheit. Wir hatten uns am letzten Wochenende mit einem UPDATE zu den Wasserstoffaktien beschäftigt - Kursrückgang in der letzten Woche durch "die Bank" - NIKOLA Warrantprobleme, Ballard mit Lakewood short, NEL direkt zwei Shorts, Plug Power stolz auf Neuerwerbe Und noch vor Markteröffnung am Montag kurz vor Mitternacht ...

