Developing Telecoms nahm im Rahmen des Huawei Better World Summit an einer Session mit Luc Hindryckx, Director General der European Competitive Telecommunications Association (ECTA), teil.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200801005006/de/

Luc Hindryckx, Director General of European Competitive Telecommunications Association (Photo: Business Wire)

In den letzten Monaten haben ECTA-Mitglieder rund um die Uhr für die Netzwerke, Dienste und ihre Nutzer gearbeitet. In einem Brief an Margrethe Vestager, geschäftsführende Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, äußerte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: "Bei dem Streben nach digitaler Führungskompetenz müssen wir den Fokus darauf legen, für ein besseres Funktionieren der Märkte für Verbraucher, Unternehmen und die Gesellschaft zu sorgen, und dass wir die Industrie bei der Anpassung an die Globalisierung und den doppelten Übergang im Klima- und Digitalbereich unterstützen. Wir brauchen Unternehmen, die gleichberechtigt miteinander in Wettbewerb treten, und Verbraucher, die von niedrigeren Preisen, größerer Auswahl und besserer Qualität profitieren können."

Ein wettbewerbsorientierter Telekommunikations- und Digital-Sektor kann ein Zugpferd für alle Wirtschaftssektoren sein und zur Überwindung der Herausforderungen beitragen. Flächendeckend verfügbare leistungsstarke 5G-, Glasfaser- und vergleichbare Netzwerktechnologien werden immer mehr als unabdingbare gemeinsame Infrastruktur erachtet.

Frankreich, einer der wettbewerbsintensivsten B2C-Märkte in Europa mit vier gewichtigen integrierten Fest-/Mobilnetz-Betreibern (MNO) neben mehreren MVNOs und Glasfaserentwicklungsinitiativen, hat in den letzten fünf Jahren jedes Jahr 10,4 Mrd. Euro in Fest- und Mobilfunknetze investiert. Das macht die Größenordnung und die Bedeutung des Investitionsbedarfs deutlich und zeigt, dass Wettbewerb die treibende Kraft hinter Investitionen ist.

Wettbewerb fördert auch den Kundenservice. In Spanien führten die von der GD Wettbewerb der Europäischen Kommission auferlegten Abhilfemaßnahmen zum Eintritt von Masmovil in den spanischen Markt. In einem bereits gut bedienten Markt konnte das Unternehmen sich erfolgreich auf Kundenservice konzentrieren und zu einer führenden Position im GFK Net Promoter Score aufsteigen.

Anders als in den letzten zwei Jahrzehnten liegt der Schwerpunkt der neuen Telekommunikationsstrategie für das nächste Jahrzehnt auf B2B. Dafür ist eine Änderung im Geschäftsansatz erforderlich, die von einem Fokus auf den Privatkunden-Massenmarkt zur Befähigung von Nutzern in allen Branchen und von Startups zu etablierten Großkonzernen führt.

Developing Telecoms ist der Überzeugung, dass die digitale Transformation für alle Wirtschaftssektoren heute wichtiger denn je ist. Die Angst vor einer Kannibalisierung der bestehenden Modelle stellt eines der größten Innovationshindernisse für etablierte Akteure dar. Developing Telecoms ist ferner der Meinung, dass ein ausreichender Wettbewerb in allen Elementen der Wertschöpfungskette für die Gesellschaft sehr nützlich ist, da durch den Konkurrenzdruck Markteilnehmer immer innovativ sein müssen.

