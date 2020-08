Was ist diese Woche bei unserern "Wasserstoffwerten" passiert: NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) kämpft mit der 30,00 USD-Marke und feiert Grundsteinlegung in Arizona, NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) mit US-Subventionen und ein Partner wird viel größer, Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) geht in die Offensive und Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085), SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) könnten von einem Test Microsofts profitieren. Wasserstoffaktien weiter im Konsolidierungsmodus - diese Woche ging es weiter runter, außer bei der SFC Energy AG aus Deutschland. Nähert man sich langsam ...

