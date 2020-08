In Frankreich - aber auch in den USA und hierzulande - sehen sich die Menschen einem beunruhigenden gesellschaftliche Phänomen gegenüber: derzeit häufen sich gewalttätige Angriffe auf Personen, die nicht selten tödliche Folgen haben. Die Abbreviatur in den französischen Medien lautet dafür: "Ensauvagement", was so viel wie die "Verwilderung der gesellschaftlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...