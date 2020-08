Weit über alle Analystenerwartungen hinausgehend bescherte die Corona-Pandemie dem mit Abstand weltgrößten Onlinehandels-Konzern AMAZON.COM (US0231351067) im zurückliegenden 2. Quartal ein in der Historie bislang noch nie erreichtes Rekordergebnis.Die Analysten nahmen diese herausragenden Quartalszahlen daher auch in der Breite sofort zum Anlass, ihre mittelfristigen Kursziele für die Aktie deutlich anzuheben.Entsprechend legte die Aktie nach Publikation des Quartalsergebnisses bereits am 30.07. nachbörslich sowie im gestrigen Tagesverlauf um knapp 4 % auf 3174 USD zu.Da die Aktie eine Position in unseren beiden Strategiedepots AKTIEN KONSERVATIV und VERMÖGENSSTREUUNG darstellt, erörtern wir die Ergebnisvorlage von Amazon.com nachstehend detaillierter.

