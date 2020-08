GoldAuch diese Handelswoche war bei den Edelmetallen wieder von mehreren wichtigen Ereignissen geprägt. Auffällig war aber diesmal die Divergenz von Gold und Silber gegenüber Platin und Palladium. Während Erstere noch einmal einen regelrechten Schub erlebten, ging es mit Letzteren erst einmal wieder in eine Korrekturphase.Einer der Gründe, dass es Platin und Palladium in dieser Woche wieder schwerer hatten, lag wohl daran, dass sich die Möglichkeit einer zweiten Corona-Infektionswelle verdichtete, was die auf die Erwartung der industriellen Nachfrage drückte.Andererseits verharrten die Aktienmärkte auf der Stelle oder waren schwächer, was wiederum dem Risk-off-Sentiment und damit Gold und Silber zugutekam. Der Trend der geopolitischen Eskalation hielt auch in der Berichtswoche sowohl in Ostasien wie auch dem Nahen Osten weiter an.

