Nach Sensationsmeldung: Erhebliche Zugewinne zu Wochenbeginn erwartet! Revolution für zukünftige Impfungen...

Sensationsmeldung am Freitagabend: Positive Testergebnisse durch die FDA +++ Anwendung mit Patenten geschützt +++ Quicksome-Technologie könnte Millionen Menschen vor der Nadel bewahren +++ Auch Einsatz bei Diabetes angedacht +++ Produkte für Wellnessanwendungen in Planung +++ Aktie notiert bei Pennies und ist (noch) weitgehend unbekannt

Dieses Unternehmen könnte nicht nur die zukünftige Behandlung von Diabetes für immer verändern (worüber wir schon vor einigen Tagen berichtet haben), auch Impfungen könnten zukünftig völlig nadelfrei ablaufen.

Eine wahrscheinlich schon am kommenden Montag an der Börse durchschlagende Meldung könnte den Aktienkurs der kanadischen Mountain Valley MD auf ein komplett neues Niveau heben, denn die US-Gesundheitbehörde FDA bestätigte mit aktuellen Ergebnissen aus einem seiner Polio-Impfstofflabors die Stabilisierung des Polio-D-Antigens bei der von Mountain Valley geschützten Quicksome-Technologie für Impfstoffe. Somit wurden bisherige Annahmen der Quicksome-Erfinder durch die US-Gesundheitsbehörde FDA bestätigt, ein Meilenstein, der vielleicht sogar schon gleich Anfang der Woche für einen (vielleicht sogar mehrfachen) prozentual dreistelligen Zugewinn sorgen könnte. Wir glauben, dass ein frühzeitiger Einstieg lohnen sollte.

Der Ansatz der Quicksome-Technologie des Unternehmens ist definitiv revolutionär und könnte nicht nur Millionen Diabetes-Patienten vom Insulin spritzen befreien, sondern eben auch Impfungen zukünftig "nadellos" machen.

Mountain Valley MD*

WKN: A2P082

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

Sensationsmeldung am Wochenende: U.S. Food and Drug Administration (FDA) Polio Lab Confirms Mountain Valley MD's Quicksome Technology Successfully Preserves Polio D Antigen for Vaccines

Die von der FDA gemeldeten Stabilisierungsergebnisse im Hinblick auf das Polio-D-Antigen zeigen, dass das von Mountain Valley MD entwickelte und markenrechtlich geschützte und patentierte Niedrigtemperatur-Herstellungsverfahren Quicksome für orale Filme erfolgreich bei wärmeinstabilen Impfstoffen, komplexen Proteinen wie Insulin oder Glukagon, Peptiden sowie anderen wärme- und oxidationsempfindlichen Molekülen und Konstrukten eingesetzt werden kann, erklärt Mike Farber, der sich für die Leitung der Forschungen bei Mountain Valley verantwortlich zeichnet.

Das Team von Mountain Valley MD ist der Ansicht, dass sein markenrechtlich geschütztes Quicksome-Produktionsverfahren rasch zur Herstellung zahlreicher Impfstoffe und Proteine im industriellen Maßstab führen wird. Der biologische Wirkmechanismus soll auch bei erhöhten Temperaturen erhalten bleiben. Dies würde eine Langzeitstabilität sicherstellen, den globalen Vertrieb vereinfachen, eine entsprechende Lagerhaltung ermöglichen, um auch für Pandemien gerüstet zu sein, aber auch noch andere Vorteile im Hinblick auf die Verabreichung und Verbreitung bieten.

Mit der neuen Technologie können Wirkstoffe nämlich völlig schmerzfrei ohne Spritze oder Nadel verabreicht werden, wodurch sich auch das Infektionsrisiko und die üblichen Reaktionen an der Einstichstelle verringern. Zudem würde das bis dato komplizierte Prozedere im Zusammenhang mit der Verabreichung einer Injektion an Patienten unter ärztlicher Aufsicht entfallen.

Microcap-Chance

Die Aktie des Unternehmens, das erst seit Frühjahr diesen Jahres an der Börse ist, sollte in unseren Augen derzeit ein noch immer ein echter Geheimtipp sein, von dem Anleger der frühen Stunde überproportional stark profitieren könnten. Aktuell handelt es sich um einen Pennystock. Mit einer Bewertung von derzeit unter 25 Mio. Euro ist das Unternehmen als Microcap einzustufen.

Wir glauben, dass Anleger, die Anfang der Woche frühzeitig handeln, renditetechnisch erhebliche Vorteile haben könnten. Gelingt den Forschern des Unternehmens jetzt schon zeitnah der ganz große Durchbruch, sehen wir vielleicht sogar mögliche Renditen im vierstelligen Prozentbereich. Und so schlecht stehen die Chancen da unseres Erachtens nicht, ist die am Freitagabend veröffentliche Meldung über die erfolgreichen Tests der FDA hinsichtlich der Polio-D-Antigen-Stabilisierung ein gewaltiger Meilenstein.

Auch Einsatz bei Diabetes geplant: Das mögliche Ende der Insulinspritzen!?

Diabetes-Typ-2 gehört definitiv zu den bekannten Volkskrankheiten. Fast jeder hat wohl jemanden oder gar mehrere Bekannte, die an dieser Krankheit leiden. In Europa leiden bereits 10 Prozent an dieser Volkskrankheit. Bei der Typ-2-Diabetes reagieren die Körperzellen zunehmend unempfindlich auf das Hormon Insulin, das von Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird und die Aufnahme von Zucker aus dem Blut in die Zellen fördern soll. Patienten leiden infolge der zunehmenden Insulinresistenz der Zellen an einem erhöhten Blutzuckerspiegel mit weitreichenden Folgen. Im Verlauf der Krankheit versiegt die Insulinproduktion und Patienten mit Typ-2-Diabetes müssen Insulin spritzen. Auch Diabetes-Typ-1-Patienten müssen spritzen.

Hat die Spritze ausgedient?

Das kanadische Unternehmen Mountain Valley MD mit Sitz in Ontario könnte künftig auch zig Millionen Menschen, die an Diabetes leiden, vom leidigen Spritzen von Insulin erlösen.

Mountain Valley besitzt alle Rechte und Patente an der Quicksome-Technologie zur Verabreichung von dehydrierten Liposomen, bei der die aktiven Wirkstoffe oral direkt über die Schleimhaut aufgenommen und nicht über den Verdauungstrakt verstoffwechselt werden. Mit dem Einsatz von oralen Streifen soll die Einnahme verschiedenster Wirkstoffe einfach und schnell möglich sein. Auch Impfstoffe könnten so zukünftig über die oralen Streifen verabreicht werden. Das Unternehmen beschreibt seine Technologie so:

"Bei der patentierten Quicksome-Desikkationstechnologie werden moderne Liposomen und andere stabilisierende Moleküle verwendet, um aktive Wirkstoffe zu verkapseln und zu hochwirksamen Produktformaten für die orale Anwendung umzuwandeln. Das Ergebnis ist eine neue Generation von Produktformulierungen, die in der Lage sind, Impfstoffe, Arzneimittel und Nutrazeutika rascher und effektiver in den Körper einzuschleusen, damit diese ihre Wirkung besser entfalten können und exakter dosierbar sind."

Selbst Stoffe mit normalerweise geringer Bioverfügbarkeit sollen dank des innovativen und patentgeschützten Quicksome-Verfahrens für den Körper zugänglich gemacht werden. Was den medizinischen Einsatz angeht, so laufen die Forschungen laut Mountain Valley-CEO Dennis Hancock bereits auf Hochtouren. Mit Resultaten dürfte folglich zeitnah gerechnet werden.

"In Forscherkreisen weiß man, dass viele aktive Wirkstoffe, die in herkömmlichen Medikamenten und nutrazeutischen Nahrungsergänzungsmitteln enthalten sind, nicht gut absorbiert werden und bereits im Zuge der ersten Verstoffwechselungsphase einiges von ihrer Wirkung einbüßen. Aus unserer Sicht ist dies exakt jenes Problem, das mit der von Mountain Valley MD entwickelten Quicksome-Technologie zur oralen Verabreichung behoben wird. Die Bioverfügbarkeit von Wirkstoffen, die bisher durch MAO-Enzyme, Glucuronidierung und andere Konjugationsprozesse in hohem Masse verstoffwechselt wurden, wird damit entscheidend verbessert." - Mike Farber, Erfinder von Quicksome

Fakt ist wohl: Kommen von Mountain Valley MD zeitnah auch weitere positive Testergebnisse in anderen Einsatzbereichen, können Anleger unserer Meinung nach durchaus mit einer kompletten Neubewertung der Aktie rechnen. Mountain Valley plant den Einsatz seiner innovativen Technologie übrigens nicht nur für den medizinischen Sektor. Auch im Lifestyle- und Wellnessbereich soll sie für etliche Anwendungsgebiete getestet werden:

Schlafmittel, Nahrungsergänzung, Beruhigungsmittel oder auch Cannabis, immer mit dem Fokus, die Bioverfügbarkeit der jeweiligen Wirkstoffe zu steigern. Bei Mountain Valley MD kommen Biotech und Pharma zusammen und zusätzlich liegt noch massives Upside in mögliche Lizenzvergaben im Lifestyle- und Wellnessbereich.

Unternehmen, wo Bioscience auf Pharma stößt und deren Bewertungen

XPhyto: ca. 105 Mio. Euro

BerGenBio: ca. 250 Mio. Euro

Ligand Pharmaceuticals: ca. 1,63 Mrd. Euro

GW Pharmaceuticals: ca. 3,24 Mrd. Euro

Mountain Valley MD: ca. 25 Mio. Euro

Die Assettransfer der Quicksome-Technologie wurde erst in diesen Tagen zu 100% vervollständigt. Wir glauben, dass die Aktie von Mountain Valley MD jetzt schon kurzfristig ähnlich starkes Potenzial aufweist, wie wir es schon bei einer Xphyto seit Herbst letzten Jahres beobachten konnten. Auch XPhyto verfügt über eine Technologie zur oralen Verabreichung von Wirkstoffen. Der Kurs hat sich seit Oktober letzten Jahres im Hoch fast verfünffacht.

Unser Tipp:

Wir meinen: Nach der Meldung vom Freitagabend über erfolgreiche Testergebnisse durch ein FDA-Labor dürfte bei Wiederaufnahme des Handels an der Heimatbörse in Übersee ein regelrechtes Kursfeuerwerk ausgelöst werden. Anleger der frühen Stunde könnten folglich überproportional stark profitieren. Die Quicksome-Technologie von Mountain Valley MD erschient auch in Hinblick der zahlreichen Einsatzmöglichkeit äußerst vielversprechend. Kommt es zur Kommerzialisierung der Technologie, sollten die Tage als Pennystock an der Börse wohl sehr schnell gezählt sein. Bei der aktuellen Bewertung von nicht einmal 25 Mio. Euro darf man wohl durchaus noch von einer Einstiegsmöglichkeit im absoluten Frühstadium sprechen.

Informieren Sie sich selbst über Mountain Valley MD:

Webseite: https://www.mountainvalleymd.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

HIER geht es zum Aktienkurs von Mountain Valley.

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von inult für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Mountain Valley MD zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Mountain Valley MD und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Mountain Valley MD einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Mountain Valley MD und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Mountain Valley MD im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von inult ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens.

