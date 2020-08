Die kENUP Foundation hat eine Spende von 100.000 Euro an den maltesischen COVID-19 R&D Fund überreicht. Der Fonds wird gemeinsam vom Malta Council for Science and Technology (MCST) und Malta Enterprise mit Unterstützung des Ministeriums für Finanzen und Finanzdienstleistungen sowie des Ministeriums für Wirtschaft, Investitionen und Kleinunternehmen verwaltet. Über den Malta-Fonds werden 5,3 Mio. Eurofür die Entwicklung innovativer und verbesserter wissenschaftlicher und technologischer Konzepte zur Bewältigung der Herausforderungen durch COVID-19 und künftige Pandemien bereitgestellt.

kENUP, eine in Malta ansässige, nicht gewinnorientierte globale Innovationspartnerschaft, fördert forschungsbasierte Innovationen für Europa mit öffentlichem und gesellschaftlichem Nutzen. Holm Keller, Vorsitzender der kENUP Foundation, kommentiert: "Wir sind der maltesischen Regierung sehr dankbar für die Starthilfe bei der Gründung der Stiftung in der Republik Malta. Die kENUP Foundation unterstützt die Bereitstellung finanzieller Mittel für Unternehmen, die an der Entwicklung innovativer Produkte zur Bekämpfung von COVID-19 arbeiten. Wir freuen uns, einen Beitrag zum maltesischen COVID-19 R&D Fund leisten und Projekte zum Schutz der Bevölkerung Maltas und darüber hinaus fördern zu können."

"Mit dieser bedeutenden Spende unterstützt kENUP die Anstrengungen des Malta Council for Science and Technology und stockt den 5,3 Millionen Euro schweren COVID-19 R&D Fund weiter auf, der Anfang des Jahres aus Mitteln der Zentralregierung eingerichtet wurde", so Dr. Jeffrey Pullicino Orlando, Executive Chairman des Malta Council for Science and Technology.

Wie der Parlamentarische Staatssekretär für Finanzdienstleistungen und digitale Wirtschaft, Clayton Bartolo, in seinem Vortrag erklärte, ist die Spende nicht das erste Engagement von kENUP in Malta. "Der MCST erkannte bereits vor Jahren, dass kENUP dem stagnierenden Forschungs- und Innovationssektor Maltas bedeutende neue Impulse geben könnte. Im Laufe der Jahre konnte kENUP ebenfalls auf die Unterstützung dieser Regierung bei der Überwindung rechtlicher Hürden setzen, um ein neuartiges Konzept der Online-Hochschulbildung zu verwirklichen, das letztlich zur Gründung der EDU in Malta führte."

Sechs Jahre nach ihrer Gründung, so der Parlamentarische Staatssekretär weiter, hat sich die kENUP Foundation auf dem Sektor der Innovationsförderung mit dem Schwerpunkt Gesundheitswesen etabliert. "Durch diese Spende kann unser Land seine Anstrengungen für mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung weiter verstärken", ergänzt Hon. Bartolo.

