In der vergangenen Woche meldete Tesla (WKN: A1CX3T) zum vierten Mal in Folge einen Quartalsgewinn nach Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Dies war ein besonders wichtiger Meilenstein für den Elektrofahrzeug-Pionier. Denn dadurch qualifiziert sich das Unternehmen für die Aufnahme in den prestigeträchtigen S&P-500-Index. Darüber hinaus übertrafen die Gewinne die Schätzungen der Analysten bei Weitem. Tesla erbrachte diese besser als erwartete Leistung, obwohl sein Hauptwerk in Fremont, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...