Google will mit seinen neuen Pixel Buds Airpods-Komfort in die Android-Welt bringen. Im Test zeigt sich, dass der Hersteller auf dem richtigen Weg ist, der Preis jedoch etwas zu hoch angesetzt ist. Google hatte sich mit der ersten Version der Pixel Buds nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert. Die 2017 vorgestellten Bluetooth-In-Ear-Headphones saßen alles andere als komfortabel im Ohr und tendierten zudem dazu, herauszufallen. Außerdem waren die Ohrhörer miteinander per Kordel und darin liegendem Kabel verbunden, wodurch die Ohrstöpsel gegen Apples Airpods regelrecht altbacken anmuteten. Für ...

