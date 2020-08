* Nur ein Etappenziel auf dem Weg nach oben* Rechnen Sie mit Korrekturen* Ignorieren Sie die bearishen Gold-"Analysen" der staatstragenden Massenmedien* Zentralbanker sind Wohlstandsvernichter - schützen Sie sich* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Verzögerte Einführung eines zentralen Lizenzmanagements

Liebe Leser,



in den vergangenen Wochen und Monaten ist der Goldpreis den Vorgaben meiner Prognosemodelle erfreulich eng gefolgt und deutlich gestiegen. In den meisten Währungen, darunter der Euro, wurden längst neue Rekorde aufgestellt. Jetzt ist der Goldpreis auch im US-Dollar auf neue Allzeithochs gestiegen und hat das nächste Kursziel meines Gold-Preisbänder-Indikators fast schon erreicht.



Dabei handelt es sich ausdrücklich nur um ein Etappenziel. Im größeren Bild ist die Goldhausse rundum intakt. Sie zeigt keinerlei Schwäche, im Gegenteil. Denn mittlerweile befinden sich nicht nur die Minenaktien, sondern auch Silber und Juniorminen im Gleichklang mit Gold in Bullenmärkten, die noch sehr viel Aufwärtspotenzial haben.



Die Edelmetallhausse ist noch jung. Und das bedeutet, dass Sie hier weiterhin sehr viel Geld verdienen können.

