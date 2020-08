Die Aktie von Pinterest (WKN: A2PGMG) hat scheinbar im Rahmen der Berichtssaison fulminante Quartalszahlen präsentiert. Die Anteilsscheine konnten im Nachgang dieses Zahlenwerks deutlich zweistellig steigen. Zuletzt ging die Aktie zum Ende der Woche mit einem Plus von 36 % aus dem Handel. Das wiederum zeigt: Die Zahlen haben überzeugt. Oder die Investoren haben mit etwas Schlechterem gerechnet. Aber waren die Zahlen wirklich so toll? Hm. Sagen wir es so: Es gab definitiv einige Highlights. Ein großer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...