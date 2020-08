Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat das transatlantische Datenschutzabkommen Privacy-Shield gekippt, aber gleichzeitig die Standardvertragsklauseln bestätigt. Was das für Unternehmen bedeutet und was diese jetzt tun sollten. Am 16. Juli hat der EuGH eine Entscheidung verkündet, auf die viele Unternehmen gespannt gewartet haben - ging und geht es doch um den internationalen Transfer personenbezogener Daten, also Vorgänge, die in nahezu jedem Unternehmen eine essenzielle Rolle spielen. Die Entscheidung der Luxemburger Richter, das 2016 in Kraft getretene Privacy-Shield-Abkommen für ungültig zu erklären, hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...