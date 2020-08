Neuer Wolfram-Player legt los!: Exklusivinterview verrät warum diese Aktie weiter steigen wird!

Anzeige / Werbung

Sehr geehrte Leserrinnen und Leser,in dem momentanen Edelmetallhype geht ein weiterer, sehr wichtiger Rohstoff regelrecht unter, nämlich Wolfram! Wolfram ist ein Metall von extrem hoher thermischer Dichte und Belastbarkeit. Es besitzt nicht nur den höchsten Schmelzpunkt aller Metalle, sondern auch die größte mechanische Festigkeit, eine sehr hohe Steifigkeit und den kleinsten Wärmeausdehnungskoeffizienten.Um Wolfram zum Siden zu bringen, sind Temperaturen von fast 6.000°C erforderlich. Mit einer Dichte von 19,28 g/cm³ gehört Wolfram außerdem zu den schwersten Metallen und wird deshalb u.a. zum gezielten Massenausgleich verwendet. Bei der elektrischen Leitfähigkeit steht es an der achten Stelle. Gegenüber Kupfer sind das immerhin eine Leistung von 31 %!Chemisch betrachtet können die meisten Säuren und Laugen Wolfram nichts anhaben, selbst Mineralsäuren und sogar Königswasser greifen das Metall nur sehr langsam an.Ein Hersteller dieses tollen Rohstoffs ist Almonty Industries, ein Unternehmen über das wir schon des öfteren berichtet haben. Um uns und Sie mal wieder auf einen aktuellen Stand zu bringen, haben wir Lewis Black, den CEO des Unternehmens um ein Interview gebeten, das wir für Sie ins Deutsche übersetzt haben.Hallo Lewis, danke, dass Sie sich die Zeit für ein Interview mit uns genommen haben. Das letzte Mal haben wir am 5. April 2020 ein Interview geführt. Zeit also, mal nachzufragen was in der jüngsten Vergangenheit passiert ist und für die Zukunft geplant wird.Jörg Schulte: "Können Sie unseren Lesern erläutern, was in Ihrer Firma, Almonty Industries (WKN: A1JSSD | Symbol: 1MR), nach unserem letzten Interview passiert ist?"Lewis Black: "Sehr gerne. Seit unserem letzten Gespräch haben wir den Abschluss der Finanzierung mit der KfW-Upex Bank forciert. Wir haben die "Phase-1'-Finanzierung in Höhe von 4,1 Mio. USD abgeschlossen und sind nun dabei, die Vereinbarung über die Fakultät und den Abschluss zu erfüllen. Die Liste der Bedingungen wurde erstellt, und wir sind jetzt dabei, alle erforderlichen Details aufzustellen, was bis August fertiggestellt werden soll. Noch im September dieses Jahres rechnen wir mit dem Abschluss und dem ersten Spatenstich für die neue Anlage."Jörg Schulte: "Können Sie uns auch einen kurzen Überblick darüber geben, wo Wolfram am häufigsten verwendet wird und wer die Abnehmer und Großabnehmer Ihrer Produktion sind?"Lewis Black: "Automobil, Luft- und Raumfahrt, Medizin und Verteidigung, aber im Grunde genommen ist es in allem, was mit der Herstellung und Metalllegierungen zu tun hat. Zu den Endanwendern von Wolframprodukten gehören alle Flugzeughersteller, Auto-, Werkzeug- und Rüstungshersteller."Jörg Schulte: "Wie wirkt sich die Abschaltung der Produktion aufgrund des Covid-19-Virus auf den Wolframmarkt aus und was sind die Konsequenzen daraus?"Lewis Black: "Kurzfristig hat dies zur Folge, dass unsere Kunden ihre Lagerbestände abgebaut haben und die Wartungsabstellungen über den Sommer ausdehnen. Das letzte Mal, dass wir solche Szenarien sahen, war 2008 in der Finanzkrise. Als die Kunden dann wieder an den Markt zurückkehrten, um ihre Lagerbestände aufzufüllen, sahen wir wie der Wolframpreis historische Höchststände erreichte."Jörg Schulte: "Das hört sich gut an! Seit unserem letzten Interview ist der Kurs der Almonty-Aktie um rund 65 % gestiegen. Das ist eine fantastische Performance! Können Sie uns sagen, warum jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um nach dieser starken Performance weitere Aktien von Almonty Industrie nachzukaufen oder kaufen?"Lewis Black: "Gute Frage. Wenn wir den Abschluss der Finanzierung und die Struktur der Finanzierung bekannt geben, bei der die Verwässerung minimal ist, erwarten wir eine positive Reaktion des Marktes. Erst dann können wir alle Einzelheiten der Finanzierung bekannt geben, und ich glaube, der Markt wird dann erkennen, dass wir für ein so niedrig verzinstes Darlehen und den nicht verwässernden Ansatz, den wir in Bezug auf das Eigenkapital gewählt haben, einen großen Wert bieten."Jörg Schulte: "Das klingt hervorragend! Wie sehen Almonty's Pläne für die zweite Hälfte dieses Jahr und das gesamte nächste Jahr aus?"Lewis Black: "Der Schwerpunkt wird auf dem Bau und der Inbetriebnahme der weltgrößten Wolframmine "Sangdong' in Korea und der Vorplanung für unser "Valtrexial'-Projekt in Spanien liegen. Deshalb ist auch mit einem verstärkten Nachrichtenfluss in der kommenden Zeit zu echnen."Jörg Schulte: "Aufgrund der KfW-Finanzierung gehe ich davon aus, dass Sie genug Geld haben, um die nächsten Schritte zu finanzieren. Ist das richtig?"Lewis Black: "Ja, genau so ist es."Jörg Schulte: "Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in den nächsten zwei und fünf Jahren?"Lewis Black: "Wir festigen unsere Position als Nummer eins unter den Wolframkonzentratproduzenten außerhalb Chinas, und innerhalb von fünf Jahren werden wir wahrscheinlich auch zu einem der größten Molybdänproduzenten außerhalb Chinas aufsteigen, und zwar aus unserem "Almonty Deep Moly'-Vorkommen, das nur 150 m unter unserem Wolframvorkommen in "Sangdong' liegt."Jörg Schulte: "Das sind ja fantastische Aussichten! Haben Sie weitere Informationen, die Sie unseren Lesern mitteilen möchten?"Lewis Black: "Wir werden in naher Zukunft eine Fülle an Informationen haben, über die ich jetzt aber noch nicht sprechen kann. Der Abschluss des KfW -IPEX-Bank Kredits ist zunächst das wichtigste. Danach wird sich alles andere ergeben."Jörg Schulte: "Vielen Dank für das wieder sehr informative Interview! Es scheint so, als läuft es wirklich rund in Ihrem Unternehmen und wir freuen uns schon jetzt über den in Kürze beginnenden Newsflow!"First Equity Berlin sieht Kurspotenzial von 173 %Almonty Industries (WKN: A1JSSD | Symbol: 1MR) konnte seit unserer Vorstellung zwar bisher rund 70 % zulegen, allerdings gehen wir aufgrund der Informationen aus dem Interview auch weiterhin von steigenden Notierungen aus. So sieht es auch der Analyst Simon Scholes, dessen Kursziel noch gut 100 % über dem derzeitigen Aktienkurs liegt!Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden.Almonty Industries Highlights:Almonty wird mit der Fertigstellung der "Sangdong'-Mine zum größten Wolframproduzenten außerhalb Chinas und damit enorme strategische Bedeutung erlangen, die sich in der Finanzierungsstruktur und den Regierungsgarantien widerspiegelt.Der Abbau und die Verarbeitung von Wolfram sind sehr komplex. Almontys Schlüssel zum erfolgreichen Betrieb mehrerer Minen ist sein einzigartiges Team von Bergleuten, Geologen und Metallurgen, die Wolframminen gebaut und betrieben haben und zusammen über hunderte von Jahren Erfahrung mit Wolfram verfügen.Bau des größten Bergwerks außerhalb Chinas mit potenzieller Produktion von über 90 Jahren. Der Minenplan umfasst 5,8 Mio. Tonnen Reserven à 95 Jahren Produktionspotenzial bei 640.000 t p.a. Rund 58 Mio. Tonnen zu 0,43 bis 0,51 % des von Korea Wolfram identifizierten Erzgehalts werden als "indicated & inferred' eingestuft.Projektfinanzierungsdarlehen (76 Mio. USD) bei der deutschen KfW-Ipex-Bank gesichert. Die KfW ist ein erstklassiger und erfahrener Bergbaufinanzierer, der ausschließlich Projekte höchster Qualität mit außergewöhnlichen ökologischen, technischen und kommerziellen Merkmalen finanziert.Das Flaggschiff-Projekt "Sangdong' ist voll genehmigt, und der Bau wird 2022 abgeschlossen sein.Zusammenfassung und Fazit:Almonty Industries (WKN: A1JSSD | Symbol: 1MR) hat sich auf die Produktion von Wolfram zu geringen Kosten spezialisiert. Dem Unternehmen gehört das südkoreanische "Sangdong'-Projekt, wo bereits in der Vergangenheit annähernd 1.400 Bohrlöcher in die Erde getrieben wurden, weshalb man bereits über sehr viel geologische Daten verfügt!Die zukünftigen Produktionskosten für das Wolframkonzentrat werden auf maximal 120,- USD je mtu geschätzt, was deutlich unter denen der chinesischen Mitbewerber liegt. Das "Sangdong'-Projekt verfügt zudem über eine ausgezeichnete Infrastruktur, deren Gegenwert auf bis zu 300 Mio. CAD geschätzt wird.Bis zum Jahr 2025 sollen auf dem "Sangdong'-Projekt immerhin schon 500.000 mtu Wolframkonzentrat pro Jahr produziert werden. Davon sind schon 210.000 mtu pro Jahr, über 15 Jahre in Abnahmeverträgen mit der österreichischen Plansee Group, einem der wichtigsten Hersteller nachgelagerter Wolframprodukte, gebunden. Das wiederum bedeutet, dass schon Mindestumsätze von 750 Mio. CAD für diesen Zeitraum garantiert sind. 