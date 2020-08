Am vergangenen Freitagabend gingen, ebenso wie in den Nächten der letzten beiden Monate, wieder linksradikale Aktivisten auf die Straßen, um zu "protestieren" - und randalierten abermals vor dem Gerichtsgebäude in Portland. Dabei verbannten sie Bibeln und amerikanische Flaggen.

Der Beitrag Portland: Linksaktivisten verbrennen Bibeln und amerikanische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...