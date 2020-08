Halle (ots) - Die Wahrheit über Corona ist weniger spektakulär, als die Demonstranten behaupten - aber nicht minder dramatisch. Gewinnt nämlich das Virus, gegen das es einstweilen kein Serum gibt, die Oberhand, werden noch viel mehr Menschen an der Krankheit sterben als ihr bisher schon erlegen sind.

Wer dies leugnet oder behauptet, die Schwachen fielen einer ohnehin unvermeidlichen "Auslese" anheim, muss sich nach seinem Menschenbild fragen lassen. Gerade in einem Land, in dem vor nicht einmal 100 Jahren die Zugehörigkeit zu einer "Rasse" über Leben und Tod entschied.



