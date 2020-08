Das Plus von 4,35 Prozent, welches die Nemetschek-Aktie am Freitag als Reaktion auf die am Morgen vorgelegte Bilanz des zweiten Quartals erzielte, wirkt rein nominal, als hätten die Ergebnisse die Marktteilnehmer vollauf überzeugt. Sieht man sich indes den Chart an, relativiert sich dieser Eindruck. Denn damit gelang es nur, ein drohendes Verkaufssignal zu verhindern.

