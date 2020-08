FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine aussichtsreiche US-Zulassung für das Krebsmedikament Monjuvi hat den Anlegern von Morphosys am Montag vorbörslich einen Kurssprung beschert. Die Papiere schossen im Handel beim Broker Lang & Schwarz um gut 15 Prozent hoch im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag.



Der Antikörper wurde von der US-Behörde FDA in einer kombinierten Behandlung zugelassen bei erwachsenen Patienten mit nicht anderweitig spezifiziertem rezidiviertem oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL). Analyst James Gordon von JPMorgan betonte in einem ersten Kommentar, er habe das Spitzen-Umsatzpotenzial auf 750 Millionen Euro geschätzt. Er wertete die zeitige Freigabe positiv./tih/jha/

