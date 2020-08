Der DAX-Future startet optimistisch in die neue Woche. In der Vorbörse steigen die Notierungen mehr als 0,4 % an und der Future kann über 12.365 Punkte steigen. Der DAX wird zur Eröffnung bei mehr als 12.370 Punkten gesehen. Eine deutliche Verbesserung zur Stimmung am vergangenen Freitag.Der deutsche Aktienmarkt beendete den Freitag, wie auch die ganze Woche beendet wurde: uneinheitlich. Der DAX und MDAX gehörten am letzten Handelstag zu den Verlierern. Der DAX gab -0,54 % auf 12.313,36 Punkte und der MDAX -0,28 % auf 26.191,82 Punkte ab.Der TecDAX und der SDAX konnten dagegen deutliche Gewinne machen. Der TecDAX ging mit einem Plus von 0,42 % bei 3.005,00 Punkten aus dem Rennen und konnte damit die psychologisch wichtige Marke von 3.000 Punkten zurückerobern. Der SDAX stieg um 0,84 % auf 11.747,77 Punkte. Die Aktien von Eckert & Ziegler, die in beiden Indizes vertreten sind, stachen mit einem Tagesplus von 21,73 % hervor, nachdem ein Aktiensplit im Verhältnis 4:1 durchgeführt wurde.

