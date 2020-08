The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.08.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.08.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 44P XFRA SE0007692157 POLYGIENE AB EQ01 EQU EUR N

CA 1NP XFRA SE0008966295 INDEX PHARM. AB AK B O.N. EQ01 EQU EUR N

CA EN8A XFRA SE0011256312 ENIRO AB A EQ01 EQU EUR N

CA DH1 XFRA SE0011311554 DIVIO TECHNOLOGIES AB EQ01 EQU EUR N

CA APS XFRA SE0011641794 ASARINA PHARMA AB EQ01 EQU EUR N

CA 5KD XFRA SE0012481570 EUROBATTERY MINERALS AB EQ01 EQU EUR N

CA W0S1 XFRA SE0014556718 WESC AB AK EQ01 EQU EUR N

CA SP4P XFRA US0044685008 ACHIEVE LIFE SCIE. DL-001 EQ01 EQU EUR Y

CA 8H6H XFRA US44183U2096 HOUSTON AMERN ENE.DL-,001 EQ01 EQU EUR N

ENIRO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de