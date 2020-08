The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.08.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.08.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA RVW1 XFRA GB00BDR6W943 PHYSIOMICS PLC LS -,004 EQ01 EQU EUR NCA 0VG XFRA GB00BFFK8T45 AMIGO HLDGS PLC. LS-,0025 EQ01 EQU EUR NCA RTRB XFRA GB00BKWNZY55 TIZIANA LIFE SCIEN.LS-,03 EQ01 EQU EUR NCA C4J XFRA GB00BQQ2RV18 C4X DISCOVERY HLDG.LS-,01 EQ01 EQU EUR NCA 9BP XFRA GB00BYM1K758 ON THE BEACH GRP LS 0,01 EQ01 EQU EUR NCA TI1 XFRA GB00BYQB9V88 TI FLUID SYSTEMS LS-,01 EQ01 EQU EUR NCA M2I2 XFRA GB00BYX5K988 SIGMAROC PLC LS -,01 EQ01 EQU EUR NCA OK1 XFRA GG00BD3FV870 OKYO PHARMA LTD EQ01 EQU EUR NCA CBSX XFRA IE00BG5J1M21 HANETF-MED.CANN+WELL.EO A EQ01 EQU EUR YCA KUW8 XFRA IE00BGPBVS44 KMEFIC FTSE KUW.EQU. EOA EQ01 EQU EUR YCA W311 XFRA IE00BJQTJ848 HANETF-H-G IND.H.I. EOA EQ01 EQU EUR YCA PCHP XFRA IT0005283640 SERI INDUSTRIAL EO -,18 EQ01 EQU EUR YCA EWC XFRA KYG204791043 CHAOWEI POWER H.RGS HD-01 EQ01 EQU EUR NCA XZE5 XFRA LU2178481649 XII-EECBS.D.ETF 1CEOA EQ01 EQU EUR YCA A37A XFRA LU2212224153 ATENTO SA EQ01 EQU EUR NCA NQA XFRA SE0001161654 NOTE AB SK-,50 EQ01 EQU EUR NCA 516 XFRA SE0001337213 AURIANT MINING SK 100 EQ01 EQU EUR NCA 5LD XFRA SE0001958612 LIDDS AB EQ01 EQU EUR NCA 5KG XFRA SE0002214528 NICKEL MOUNTAIN RES. EQ01 EQU EUR NCA 7PL XFRA SE0002372318 PROSTALUND AB EQ01 EQU EUR NCA 23W XFRA SE0003036821 SPEQTA AB EQ01 EQU EUR NCA N17 XFRA SE0005504669 CLEMONDO GROUP AB EQ01 EQU EUR NCA COJ XFRA SE0006504593 COMBIGENE AB O.N. EQ01 EQU EUR NCA 9TE XFRA SE0006994448 SPECTRUMONE AB EQ01 EQU EUR N