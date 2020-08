The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.08.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.08.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA 7CR XFRA CA7281231000 PLAYGON GAMES INC. EQ01 EQU EUR NCA FUD XFRA CNE100000510 SHANGHAI FU. MIC.H YC-,10 EQ01 EQU EUR NCA BJ6 XFRA CNE100001336 BEIJ.JINGNENG CL.ERG.HYC1 EQ01 EQU EUR NCA HA6 XFRA CNE100003K61 HAIT.UT.INT.LEAS. H YC 1 EQ01 EQU EUR NCA AP6 XFRA FI0009009377 CAPMAN OYJ EQ01 EQU EUR YCA 0JL XFRA GB0000280353 ALUMASC GRP PLC LS -,125 EQ01 EQU EUR NCA FJV XFRA GB0002183191 CONCURRENT TECH. LS-,01 EQ01 EQU EUR NCA 10W XFRA GB0005746358 MCBRIDE PLC LS-,10 EQ01 EQU EUR NCA IQX XFRA GB0009619924 IQE PLC LS-,01 EQ01 EQU EUR NCA RNI XFRA GB0030312788 OXFORD METRICS LS-,0025 EQ01 EQU EUR NCA CVQ XFRA GB0030591514 TP GROUP PLC LS -,01 EQ01 EQU EUR NCA LYF XFRA GB0031509804 EKF DIAGNOST.HLDGS.LS-,01 EQ01 EQU EUR NCA MWJ XFRA GB00B021F836 NAKED WINES PLC LS -,075 EQ01 EQU EUR NCA HHU XFRA GB00B02LCQ05 ALLERGY THER. PLC LS-,001 EQ01 EQU EUR NCA OSU XFRA GB00B040L800 STAFFLINE GROUP LS-10 EQ01 EQU EUR NCA R1V XFRA GB00B07RVT99 TRISTEL PLC LS-,01 EQ01 EQU EUR NCA 4A6 XFRA GB00B085SD50 ARIANA RESOURCESLS -,001 EQ01 EQU EUR NCA G7N XFRA GB00B0HCWM45 GOLDPLAT PLC DL -,01 EQ01 EQU EUR NCA D9E XFRA GB00B0LSFV82 ALTITUDE GROUP LS-,004 EQ01 EQU EUR NCA W6M XFRA GB00B0S5KR31 WESTMOUNT ENERGY O.N. EQ01 EQU EUR NCA V2N XFRA GB00B1GK4645 VERTU MOTORS PLC LS -,01 EQ01 EQU EUR NCA 3AQ XFRA GB00B2823H99 E-THERAPEUTICS PLC EQ01 EQU EUR NCA LUO1 XFRA GB00B29H4253 TYMAN PLC LS -,05 EQ01 EQU EUR NCA 4KM XFRA GB00BD7V5D43 KROMEK GROUP PLC LS -,01 EQ01 EQU EUR N