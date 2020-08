The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.08.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.08.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0553331833 RHAET.BAHN 20/50 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0553331858 PFB.SCHW.HYP 20/30 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0553331866 PFB.SCHW.HYP 20/41 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DFK0CD6 DZ BANK IS.A1439 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0CW6 DZ BANK IS.A1456 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T1X6 DEKA MTN IS.S.7721 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB13Q01 LBBW SZA NH 20/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB13Q19 LBBW SZA NH 20/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE0001789279 SACHSEN SCHAT.20/25S128 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13Q27 LBBW SZA NH 20/28 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000RLP1205 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2020 BD01 BON EUR NCA XFRA DK0009924029 DANSKE STAT 2052 BD01 BON DKK NCA XFRA US06051GHZ54 BK AMERICA 20/31 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US29379VBX01 ENTERP.P.OP. 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US91282CAD39 USA 20/27 BD01 BON USD NCA XFRA XS2152902719 ST.GR.O.I.16 20/26 MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS2152935214 ST.GR.O.I.16 20/32 MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS2211511949 BE SEMICOND 20/27 CV BD01 BON EUR NCA T3KE XFRA IE00BDDRF700 HANETF-H-G.TEMEEQWE EOA EQ00 EQU EUR YCA 5XYE XFRA IE00BDDRF924 HANETF-H-G.CL.TECH.EOA EQ00 EQU EUR YCA EMQQ XFRA IE00BFYN8Y92 HANETF-EM.EMI+E.EO ACC EQ00 EQU EUR YCA C8D XFRA BMG022411000 CAPITAL LTD. DL-,0001 EQ01 EQU EUR NCA 0HE1 XFRA CA05466C1095 AYA GOLD + SILVER INC. EQ01 EQU EUR NCA YGL1 XFRA CA3812382032 GOLDEN VALLEY MINES LTD EQ01 EQU EUR N